Hormônio pode aumentar risco de câncer

Já se sabe que tomar pílulas que combinam estrogênio e progestina - a forma mais comum de tratamento hormonal - podem aumentar o risco de câncer. Mas considera-se que a mulher que teve o útero extirpado poderia tomar apenas estrogênio, que seria seguro.

Mas o novo estudo, feito por médicos do Brigham and Women's Hospital, de Boston (EUA), sugere o contrário, se essas pílulas são usadas por dez anos ou mais. Os especialistas indicam tomar as menores doses pelo tempo mais curto possível.

A pesquisa, liderada pela médica Wendy Chen, acompanhou cerca de 60 mil mulheres e foi apresentada ontem em uma conferência sobre câncer realizada em Chicago. / AP