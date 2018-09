Hormônio pode estar ligado a pedras nos rins Mulheres que tomam pílulas com estrogênio e outros hormônios para controlar o humor e outros sintomas na pós-menopausa têm 21% mais chance de desenvolver pedras nos rins em um período de cinco anos. A conclusão é de uma nova análise sobre a Women"s Health Initiative, pesquisa do governo americano feita durante 15 anos com mais de 24 mil mulheres na fase após a menopausa. A principal suspeita é que o estrogênio eleve os níveis de ácido úrico na urina e contribua para a formação de cálculos renais.