Horsemanship é tema de encontro De sexta-feira a domingo, em Sorocaba (SP), a Universidade do Cavalo realizará a 6º Encontro Internacional de Horsemanship, que terá a presença do americano Jon Ensign, do canadense France Vanier e dos brasileiros Jango Salgado e Djalma Ferreira. "O evento será uma oportunidade para analisar o trabalho com potros, cavalos intermediários e avançados", diz o reitor da UC, Aluísio Marins. Tel. (0--15) 3292-6633.