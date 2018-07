Hortaliças devem ser irrigadas

Mais uma semana de seca e muito calor em todo o Estado de São Paulo. A estiagem manteve a umidade relativa em nível crítico, chegando a 20%. A temperatura atingiu as maiores marcas desde o início do inverno em diversos pontos do Estado. À noite, a temperatura tem baixado até a faixa de 12 graus, mantendo a amplitude térmica diária - diferença entre a máxima e a mínima - de cerca de 20 graus. A amplitude elevada é conseqüência da longa estiagem e da ausência de nuvens no céu, o que beneficia principalmente os pomares de laranja de todo o Estado com a melhoria na qualidade do suco. O clima também favoreceu a colheita da laranja em Taquaritinga e Itápolis; do morango em Jarinu e Atibaia; da banana em Registro e Juquiá; do trigo em Itapeva e Taquarivaí e da cebola em Monte Alto e Taiaçu. Nos canaviais de Piracicaba, Jaú, Ribeirão Preto e Araçatuba a baixa umidade do ar também favorece a colheita mecânica durante o período noturno e o avanço da safra. Até o momento, pouco mais de 50% da área plantada já foi colhida e as usinas mantêm o ritmo intenso para compensar os atrasos no início da safra. Apesar da seca, a extração do látex teve início em alguns seringais, mas a baixa umidade do solo limita a produção das árvores. A baixa umidade do solo também dificulta o preparo do solo nas áreas cultivadas em sistema convencional e traz dificuldade para a colheita da mandioca. Alcachofra A associação da baixa umidade do solo com o aumento da temperatura aumentou a necessidade de irrigação nas lavouras de alcachofra de Piedade; nas hortas de Mogi das Cruzes; nos campos de tomate de Sumaré e Ribeirão Branco e nas parreiras de uva de Jales e Fernandópolis. Nesta época do ano, contudo, os mananciais naturalmente reduzem sua capacidade de produção de água e isso torna mais importante o correto manejo da irrigação. Aos cafeicultores de Franca, Espírito Santo do Pinhal e Mococa, a seca já é motivo de preocupação, pois há cerca de um mês não chove nessas áreas, com risco de efeito negativo para a próxima safra. Com o retorno das chuvas, os cafezais devem florescer em todo o Estado. * Fábio Marin é pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária. Para mais informações sobre tempo e clima, acesse www.agritempo.gov.br