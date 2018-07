Hortênsia: seis meses até muda ficar pronta

René Paschoalick

Marília (SP)

O pesquisador Valdir Atsushi Yuki, do Instituto Agronômico (IAC-Apta), em Campinas (SP), órgão da Secretaria de Agricultura paulista, diz que a melhor época para fazer mudas de hortênsia é no fim do inverno, mas destaca que o processo é demorado. "É preciso aguardar cerca de seis meses para obter uma muda." Por isso, para quem não é produtor, a recomendação de Yuki é comprar uma muda já pronta. Quem quiser tentar e esperar por seis meses, porém, o pesquisador ensina: "Fazer uma muda não é difícil. Retira-se um galho de mais ou menos 15 centímetros, com duas ou três gemas, e faz-se o plantio em terra úmida, até enraizar. Depois é feito o transplante para o local definitivo." Segundo o pesquisador, produtores comerciais utilizam hormônios e câmaras úmidas para acelerar o processo. "Como é tudo artificial, eles conseguem fazer mudas o ano inteiro." Yuki acrescenta que, hoje, é possível encontrar uma enorme variedade de cores da planta no mercado. "Só é preciso ter cuidado com o tipo de solo. O solo precisa ser ácido para a planta dar flores azuis. Se o solo for menos ácido, as flores tornam-se rosas ou avermelhadas", explica. Para deixar o solo ácido, a dica do pesquisador é incorporar à terra em volta da planta, de leve, de dois a três gramas de sulfato de alumínio, produto encontrado em lojas de produtos agrícolas e de jardinagem. Outra característica é que a hortênsia só floresce depois do inverno, pois a planta precisa de um choque de frio para quebrar a dormência da flor. "Plantas floridas encontradas no verão foram submetidas a esse choque artificialmente, em câmaras", diz. IAC, tel. (0--19) 3241-5188.

Calendários de cultivo pela internet

Eu me aposentei e como tenho um pequeno pedaço de terra gostaria de fazer um canteiro com plantação de verduras, legumes e frutas. Acontece que não tenho ideia de como plantar e qual a melhor época de plantio de cada hortaliça. Onde posso obter um calendário agrícola para usar de referência?

José Santaniello

Osasco (SP)

Uma dica para o leitor é o site da Embrapa (www.embrapa.br, link Sistemas de Produção), que informa sobre o cultivo de mais de 50 itens, entre hortaliças, frutíferas, além da produção de vinagre e vinho. Para cada alimento, há dados de clima, solo, cultivares, tratos culturais, irrigação, pragas e doenças, pós-colheita e processamento. Para o plantio específico de espécies frutíferas, há o site da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati). No endereço www.cati.sp.gov.br, link Venda de Mudas, há dicas de plantio, da instalação do pomar ao plantio das mudas, além de informações sobre adubação verde e as dimensões de covas e sulcos. O Centro de Frutas do Instituto Agronômico (IAC-Apta) também informa via internet sobre o cultivo de diversas espécies, com dados de clima e solo, época de plantio, espaçamento e mudas necessárias, calagem e adubação, pragas e doenças, tratos culturais, irrigação e colheita. Além disso, há uma tabela de frutas da época que aponta os meses de oferta fraca, oferta regular e oferta forte de mais de 40 frutíferas. O site do IAC é www.iac.sp.gov.br, link Unidades de Pesquisa/Centro de Frutas.

Formas caseiras para controlar formigas

Há muitas formigas pequenas em casa, principalmente na cozinha. Gostaria de saber o que pode ser feito para combatê-las sem que haja contaminação de alimentos.

Priscila Hentz Storani

Jundiaí (SP)

Existem muitas espécies de formigas em áreas urbanas. Não é recomendado, porém, o uso de inseticidas repelentes pulverizados diretamente nos locais de trânsito delas ou mesmo em aberturas de ninhos eventualmente localizados, diz o pesquisador-científico do Instituto Biológico, da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, Francisco José Zorzenon, especialista em fitossanidade. "Inseticidas pulverizados podem levar à fragmentação das colônias, disseminando ainda mais a infestação", explica. A solução, segundo ele, é fazer o controle por meio de iscas. Ele diz que iscas encontradas em supermercados podem servir, mas não para todos os tipos de formigas, pois as preferências alimentares (gordura, açúcar, proteína) podem variar entre as espécies. Por isso ele também recomenda o uso de fórmulas caseiras naturais, como a aplicação de extratos vegetais aquosos à base de cravo-da-índia, pimenta-do-reino ou alho, nos ninhos das formigas. Zorzenon explica que o preparo dessas soluções é simples. No caso do alho, para cada 900 mililitros de água fria, adicionam-se 100 gramas do tempero descascado e macerado. Passadas 48 horas, basta coar a solução e aplicar no ninho ou no local onde houver maior quantidade de formigas. A mesma proporção serve para soluções à base de cravo ou pimenta. "Além disso, é preciso ter cuidado na hora de guardar a comida. Sempre que possível guarde-a na geladeira ou em potes bem fechados", diz o especialista. Francisco José Zorzenon, e-mail zorzenon@biologico.sp.gov.br; tel. (0--11) 5087-1718.

CCIR informa sobre módulos rurais

Como faço para saber se minha propriedade no sul de Minas se enquadra dentro dos quatro módulos rurais?

Patricia Patricio

patricia.patricio@prysmian.com

De acordo com o advogado especialista na área ambiental, Paulo Daetwyler Junqueira, essa informação consta no Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), documento obrigatório em transações imobiliárias - compra e venda de imóveis rurais - e para a solicitação de empréstimos em bancos. Desde o fim de 2009, o CCIR pode ser emitido via internet, no site do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). A validade do documento é de um ano. Até então, o documento valia por três anos e era enviado aos proprietários de imóveis. De acordo com o Junqueira, propriedades cujo tamanho não ultrapasse quatro módulos têm algumas vantagens, como a possibilidade fazer o reflorestamento da reserva legal com frutíferas.

Unicamp oferece cursos de medicinais

Interessei-me pela reportagem Especialistas em medicinais e gostaria de informações sobre onde fazer cursos ou algum tipo de especialização.

Adriana Reis

driana_reis@hotmail.com

Uma opção para se informar sobre o cultivo de plantas medicinais no Estado de São Paulo é o Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas (CPQBA) da Unicamp, que possui uma coleção de quase 500 plantas medicinais e aromáticas. Anualmente, normalmente em maio, o centro promove cursos para produtores rurais e interessados no assunto. No site do CPQBA (www.cpqba.unicamp.br), a leitora mantém-se informada sobre eventos e cursos. Tel. (0--19) 2139-2850. Há também o site www.curaplantas.com.br, que informa sobre cursos de cultivo de medicinais, condimentares e aromáticas, coordenados pelo engenheiro agrônomo Marcelo Rigotti, do Portal da Horticultura. Outra fonte de dados é o site de plantas medicinais, aromáticas e condimentares da Esalq/USP (http://ci-67.ciagri.usp.br/pm), com dados atualizados sobre fitoterapia.