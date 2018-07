Hortitec começa hoje, em Holambra (SP) A 16ª edição da Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas (Hortitec) começa hoje - e segue até sexta-feira - em Holambra (SP). De acordo com os organizadores, além do maior número de expositores em relação à edição passada, o destaque deste ano são as palestras e cursos de capacitação. Tel. (0--19) 3802-4196.