Hospedagem a peregrinos é pedida a bispos O Comitê Organizador da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que deverá reunir cerca de 2,5 milhões de pessoas no Rio, em julho de 2013, pediu aos bispos de todas as dioceses, durante a Assembleia-Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que informem à coordenação do evento se podem receber estrangeiros em suas cidades, na Semana Missionária que antecederá a reunião, antes da chegada do papa Bento XVI.