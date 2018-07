Hospitais de SP começam oferecer check-up para jovens O programa começa com uma conversa entre o médico e o jovem - sem a presença dos pais. Depois, um exame físico para ver peso, altura, pressão, batimentos cardíacos e postura. Uma rodada com a nutricionista esmiuçará a dieta seguida. Por fim, é feito um hemograma, exame de sangue onde se saberá o nível de colesterol, glicemia, função hepática, renal, hormônios. Ecocardiograma, teste ergométrico e raio X completam o pedido. A idéia é fazer um check-up nos adolescentes na tentativa de identificar doenças ou alterações genéticas já existentes, mas ainda não manifestadas. O serviço, que segue o modelo dos adultos com protocolos adaptados, está disponível no Hospital Sírio-Libanês, no Hospital do Coração (HCor) e no Oswaldo Cruz, todos em São Paulo. ?Estamos alinhados como pensamento da medicina preventiva e da promoção da saúde?, explica a cardiologia Danielli Haddad, coordenadora do Centro de Acompanhamento da Saúde e Check-up do Hospital Sírio-Libanês. ?Dos 10 aos 19 anos o adolescente passa por mudanças rápidas, físicas e psicológicas e precisa de atendimento global e aconselhamento.? Dessa maneira, fazer uma avaliação geral num adolescente, onde serão investigados aspectos comportamentais, físicos e até mesmo genéticos é um primeiro passo para iniciá-lo numa rotina de cuidados, com a adoção de um estilo de vida saudável, que deverá acompanhá-lo ao longo da vida. ?É muito mais fácil ensinar alguém a se cuidar aos 15 anos do que aos 60?, diz a cardiologista. ?Sabemos que 80%das chances de ter um enfarte são evitáveis, depende de cada um?, afirma ela. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.