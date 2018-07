Hospitais do DF ficam sem plantonistas Cinco hospitais do Distrito Federal registraram falta de médicos plantonistas no fim de semana. Em alguns casos, as unidades de saúde pediram que a central e os bombeiros não enviassem mais pacientes. Segundo o Jornal Nacional, parte das faltas ocorreu por causa de uma prova aplicada a residentes. Mas o secretário adjunto de Saúde, Elias Miziara, disse não haver relação, pois os plantonistas não são residentes.