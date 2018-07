Hospitais lotados faz Porto Alegre suspender cirurgias

A Secretaria Estadual de Saúde ainda se comprometeu em identificar leitos no interior do Estado e na Grande Porto Alegre para estudar a viabilidade de transferência de pacientes que estão na capital gaúcha, mas que são de outras cidades.

Nos próximos 30 dias, as secretarias deverão requisitar a reabertura do Hospital Independência e do Hospital Luterano. Juntas, as duas unidades têm mais de 200 leitos. Os dois hospitais foram fechados no primeiro semestre de 2009 por causa de dificuldades financeiras. Um estudo também será feito para avaliar a possibilidade de efetuar reformas e utilizar a estrutura do Hospital Partenon.

A discussão para resolver o problema de superlotação terá continuidade. A promotora de Defesa dos Direitos Humanos convidou as secretarias, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Estado (Sindisaúde) e o Grupo Hospitalar Conceição para uma reunião a ser realizada nos próximos dias.