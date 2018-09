Hospitais terão de notificar casos de superbactéria

O plano está sob coordenação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e tem como meta controlar a propagação das superbactérias. No caso da KPC, os pacientes já debilitados não respondem ao tratamento tradicional e precisam tomar drogas altamente tóxicas ou que, por serem muito caras, nem sempre estão disponíveis na rede pública.

Atualmente, os hospitais não são obrigados a comunicar à vigilância sanitária casos de bactérias multirresistentes. O episódio da KPC, por exemplo, reflete essa lacuna. A Anvisa foi notificada sobre surtos provocados pela superbactéria em hospitais do Distrito Federal. Mas os próprios integrantes da agência reconhecem que há vários outros casos no País.

Como revelou o jornal O Estado de S. Paulo no sábado, só no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-USP) há pelo menos 70 registros de pacientes que apresentaram, desde 2008, a infecção. O Laboratório de Pesquisa de Resistência Bacteriana da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), já confirmou KPC em amostras vindas de João Pessoa, Recife, Vitória, Rio e Rio Grande do Sul.

Notificações no DF - Chega a 187 o número de notificações de infecção provocada pela superbactéria KPC no Distrito Federal. Desse total, 163 foram confirmados e 24 estão em investigação. Há ainda outros 95 registros de pacientes que podem estar contaminados. Dos 18 óbitos entre pessoas que apresentavam a bactéria, 14 comprovadamente morreram por causa das complicações decorrentes dela. O surto no DF atinge 17 hospitais - 9 instituições públicas 8 particulares.

A KPC é uma cepa da bactéria Klebisiella pneumoniae. O primeiro caso identificado no País ocorreu em 2005, em São Paulo. Quatro anos depois, veio o segundo caso, em Londrina. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.