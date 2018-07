Hospital A.C. Camargo amplia atendimento

Erguida com recursos do A.C. Camargo, a nova torre possui oito andares, onde funcionarão os centros cirúrgico, de quimioterapia, oncopediatria, oncologia clínica, psicologia, nutrição, fonoaudiologia e estomatologia, em uma área de 8 mil m².

A abertura desta nova torre integra o projeto de ampliação do hospital, que nos últimos cinco anos inaugurou três ambulatórios. Um deles, o Ambulatório Carmen Prudente, oferece um atendimento diferenciado para mulheres que têm câncer.

Fundado em 1953, o Hospital A.C. Camargo é uma instituição privada sem fins lucrativos e atende pacientes do SUS, de planos de saúde e particulares. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo