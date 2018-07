Hospital acusado de omissão de socorro não é estadual

Segundo matéria divulgada ontem, a auxiliar de educação Vanessa Regina Proença de Carvalho, de 28 anos, aos nove meses de gravidez, foi três vezes ao Hospital Santa Lucinda, em Sorocaba, no interior do Estado, e só conseguiu ser internada depois que uma médica constatou que a criança já não apresentava batimentos cardíacos.

Vanessa alega que o atraso no parto por falta de atendimento causou a morte do bebê e registrou boletim de ocorrência no final da tarde de ontem alegando omissão de socorro.