Hospital alerta para aumento de casos de caxumba O Instituto de Infectologia Emílio Ribas, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, emitiu nesta quarta-feira um alerta para o risco de aumento de casos de caxumba no inverno. A incidência da doença cresce consideravelmente nesta época do ano, informa o instituto, por isso é preciso estar ainda mais atento aos seus sintomas. Em 2011, foram registrados em todo o Estado 89 casos entre junho e setembro, meses mais frios. O número é 18% maior que os 75 casos registrados na soma dos demais oito meses do ano.