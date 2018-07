Hospital anuncia fechamento em Sorocaba-SP

Nos próximos 90 dias, os 430 internos serão transferidos para outras unidades ou mandados para casa. No final de agosto, o hospital sofreu interdição parcial pela Secretaria de Estado da Saúde após inspeção ter constatado que o atendimento aos pacientes era inadequado.

Antes, o Ministério Público Estadual (MPE) tinha encontrado no hospital 96 pacientes em situação que considerou sub-humana. Novas internações foram suspensas por 90 dias, prazo que vai até o final de novembro. O hospital é privado, mas se mantém com os repasses do SUS. A defasagem entre os repasses e o custo tornou inviável a saúde financeira do estabelecimento, segundo a direção. O Vera Cruz está entre os sete hospitais psiquiátricos da região de Sorocaba sob investigação do Ministério da Saúde desde 2011 em razão de um índice elevado de mortes entre pacientes.