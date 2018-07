Hospital condenado a pagar R$ 100 mil por sumiço de feto

O casal registrou ocorrência na Polícia e ajuizou ação pedindo reparação por danos morais e materiais, estes decorrentes da necessidade de tratamento psicológico para a mulher. O hospital admitiu o desaparecimento, mas alegou que o pedido de ressarcimento de gastos com tratamento psicológico não estava fundamentando e que os autores não chegaram a construir uma relação de afeto porque não conviveram com o filho. "Com certeza foi enorme o abalo do casal ante a perda do filho, mas com certeza também esse abalo resultou imensamente agravado ante o extravio do feto. Inexiste forma de entender esse fato como apenas um transtorno do cotidiano, um caso fortuito, conforme arguiu o hospital na contestação", afirmou a juíza, que reconheceu o dano moral e considerou improcedente o pedido de ressarcimento por danos materiais.