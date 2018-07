Hospital confirma 8ª morte em desabamento de igreja Morreu na madrugada de hoje a oitava vítima fatal do desabamento do teto da Igreja Renascer em Cristo, ocorrido na noite de ontem, no Cambuci, zona sul de São Paulo. De acordo com a assessoria do Hospital das Clínicas (HC), Maria de Lourdes da Silva, de 67 anos, morreu em consequência de politraumatismo e esmagamento de uma das pernas. Outros três feridos que foram levados para o hospital continuam internados. Fábio de Oliveira, de 27 anos, permanece em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e dois pacientes com fraturas estão no Instituto de Ortopedia do HC. Outras duas pessoas já receberam alta, segundo o hospital. A estrutura da sede mundial da Renascer desabou no momento em que fiéis saíam de um culto e outros chegavam para nova celebração. Os bombeiros continuam com os trabalhos de remoção dos escombros à procura de possíveis vítimas.