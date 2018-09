Hospital confirma internação de 4 PMs baleados em SP Deram entrada na tarde de hoje no Hospital São Luiz Gonzaga, no Jaçanã, zona norte de São Paulo, quatro policiais militares baleados, informou a Santa Casa de Misericórdia, que administra a instituição. Um deles está em estado grave e três estão estáveis. Por volta das 15h45, a Polícia Militar confirmava três policiais baleados. Eles foram feridos em uma perseguição a assaltantes de banco, que começou em Guarulhos, na Grande São Paulo, e seguiu para a capital paulista. De acordo com a PM, um agente foi ferido em Guarulhos e dois no Jaçanã.