Hospital congelará óvulos gratuitamente

O Hospital Pérola Byington lança neste mês um programa de congelamento de óvulos para mulheres em tratamento contra o câncer de mama. O serviço, avaliado em R$ 8 mil, será oferecido gratuitamente para pacientes de até 35 anos.

"Cerca de 40% das mulheres ficam estéreis após a quimioterapia. A ideia, portanto, é coletar os óvulos no intervalo entre a cirurgia para a retirada do tumor e o início do tratamento quimioterápico", diz o diretor do hospital, Luiz Henrique Gebrim.

O programa será aberto também a pacientes de outros centros médicos, que precisarão ser encaminhadas pelo oncologista responsável. Mulheres sem filhos terão prioridade. Informações podem ser obtidas pelo (11) 3104-2785.

A técnica consiste na estimulação ovariana por meio de hormônios e congelamento dos óvulos a serem utilizados pela paciente no futuro, caso haja falência dos ovários. "Não há fila para a coleta dos óvulos, mas, se a paciente quiser realizar o tratamento de fertilização in vitro no Pérola Byington, terá de entrar na fila", afirma Gebrim. A paciente poderá optar por fazer a fertilização em um serviço particular.

Hoje, cerca de 1,8 mil mulheres estão cadastradas no serviço de fertilização assistida do hospital, um dos poucos gratuitos do País. O tempo de espera está em torno de dois anos e meio. O Pérola Byington realiza anualmente cerca de 120 tratamentos, dos quais 40 são bem-sucedidos.

Chiara Silva, de 7 meses, é um dos casos de sucesso. "Foram 11 anos de tentativas, 3 abortos e 2 gestações tubárias que não foram adiante", conta a mãe Adriana Ramos, de 39 anos. A capacidade de atendimento do serviço deve dobrar a partir de 2011.