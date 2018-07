Hospital culpa vento e chuva por queda de fachada O consórcio Marquise-EIT divulgou na noite deste domingo nota sobre o desabamento da fachada do Hospital Regional Norte, hoje, em Sobral (CE). "O consórcio construtor do Hospital Regional Norte de Sobral informa que o vento e as fortes chuvas que atingiram a região neste final de semana abalaram a estrutura metálica de uma das fachadas do equipamento, cuja calha de drenagem se encontrava em reparo no momento do incidente de hoje", diz a nota.