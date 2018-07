Hospital da Unesp oferece cirurgia craniofacial em Botucatu

Deformações no crânio e na face, entre elas a malformação congênita, um dos mais graves problemas que afetam recém-nascidos, ganharam mais um importante centro de atenção e de tratamento no Estado de São Paulo. Desde a semana passada, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Botucatu, a 235 km da capital, conta com um centro especializado em cirurgia craniofacial com atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem custo para o paciente.

O serviço está equipado para realizar cirurgias complexas, como a intracraniana, de reconstrução da face em caso de traumas por acidentes ou de retirada de tumores, e intervenções para redesenho do crânio afetado pela malformação. De acordo com o cirurgião plástico Aristides Palhares, coordenador do serviço, poucos centros médicos no Estado de São Paulo estão aptos a prestar o mesmo serviço.

Para ele, a instalação do centro dará uma nova dinâmica a um atendimento que o hospital já realizava de forma esporádica. "Temos condições agora de manter um atendimento regular e fazer um trabalho com mais eficiência", disse.

Os casos de traumas no crânio e na face, decorrentes principalmente de acidentes de trânsito, são encaminhados pelos serviços de resgate e pronto-socorros de municípios de uma vasta região do interior. Já as ocorrências de malformação congênita são encaminhadas por pediatras e serviços de neonatal. "Para esses casos, existe uma grande demanda que agora vamos procurar atender."

Muitas síndromes, segundo ele, exigem o acompanhamento do paciente durante grande parte da vida, o que é facilitado pela retaguarda dada pelo hospital universitário - uma autarquia da Secretaria de Saúde do Estado.

De acordo com Palhares, o centro está equipado para realizar cirurgias de alta complexidade em menor tempo. "Como nossa equipe está bem treinada, podemos fazer em seis horas uma intervenção que, em regra, demora até 12 horas." O grupo conta com a assessoria técnica do cirurgião craniofacial Silvio Antônio Zanini - um dos maiores especialistas no assunto d Brasil. Os pacientes serão acompanhados em um ambulatório estruturado no próprio HC de Botucatu.

O QUE É:

A cirurgia craniofacial, também chamada de cirurgia craniomaxilofacial, é uma área de atuação médica da cirurgia plástica, otorrinolaringologia, neurocirurgia e da cirurgia de cabeça e pescoço para tratar de malformações congênitas, traumas e disfunções esqueléticas do crânio e da face.