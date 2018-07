Hospital da Unicamp investiga presença de superbactéria

O Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) investiga 11 casos de contaminação com a bactéria super-resistente KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase) de dezembro até março deste ano. O Centro de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) local, porém, negou ontem a ocorrência de surto. No Rio Grande do Sul, três pessoas foram infectadas no Hospital Universitário de Santa Maria nos últimos dois meses.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que não há uma notificação compulsória de casos de KPC no País e que as ocorrências de surto devem ser avaliadas conforme a média de casos de infecção de cada unidade hospitalar.

"Dentro da curva de ocorrências, o número de casos não foge da curva média de infecções. Não há motivos para preocupação por parte dos pacientes", afirma o médico infectologista Luiz Gustavo Cardoso, do CCIH da Unicamp. Segundo ele, o primeiro caso de KPC na Unicamp foi registrado em dezembro do ano passado. Em janeiro foram três pacientes com a infecção. Fevereiro foi o mês com maior registro: cinco. Em março foi registrado apenas um caso.

Apesar do risco de letalidade, não houve morte de pacientes em decorrência da infecção pela KPC, mas por outras complicações, por se tratar de pacientes que estavam internados com quadros graves de saúde. Após a infecção ter sido identificada, eles foram isolados em quartos privativos e passaram a receber cuidados especiais para interromper a transmissão da enzima, que dá resistência à bactéria.

A infecção atinge principalmente idosos, crianças, pessoas com doenças crônicas ou com a imunidade baixa. Entre os sintomas apresentados estão febre, tosse e dores no corpo (especialmente na bexiga). "Não há motivos para que as pessoas tenham medo. Ela não é uma superbactéria do ponto de vista do risco que oferece para a saúde. Ela tem maior resistência do ponto de vista de eliminar uma alternativa terapêutica de tratamento", afirmou a médica Maria Luiza Moretti, coordenadora da seção de epidemiologia do CCIH.

A KPC foi identificada pela primeira vez nos Estados Unidos, em 2000, depois de ter sofrido uma mutação. Ela pode ser encontrada em fezes, na água, no solo, em vegetais, cereais e frutas. A transmissão ocorre quando não são mantidas normas de desinfecção e higiene.

Mais casos. Em Santa Maria, o primeiro caso foi registrado em fevereiro, quando uma mulher de 65 anos morreu após três meses de internação. Ela estava infectada pela KPC, mas a causa do óbito foram as múltiplas doenças que a debilitavam. A presença da bactéria também foi detectada em dois pacientes que estão sob cuidados médicos. Um deles está em tratamento ambulatorial, sem sintomas de infecção. O outro está internado, com estado de saúde evoluindo "de maneira satisfatória". Um quarto caso que era considerado suspeito não foi comprovado pelos exames. / COLABOROU ELDER OGLIARI