Hospital das Clínicas volta a receber doações de sangue Os interessado podem voltar a doar sangue no Hospital das Clínicas, a partir de hoje. O posto que recebe as doações de sangue, no Prédio dos Ambulatórios do HC, na zona oeste de São Paulo, voltou a funcionar às 7 horas desta manhã. Segundo o Pró-Sangue, até as 13 horas de hoje foram recebidos 158 candidatos e foram coletados 112 bolsas de sangue. O Pró-Sangue ficou fechado por cerca de 15 dias por conta do incêndio que atingiu o edifício na noite de Natal. O posto funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h. Para ter informações sobre como doar sangue e os endereços de outros postos, é só ligar para 0800-55-0300.