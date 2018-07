Hospital de Bonsucesso no RJ funciona normalmente

Outros cinco unidades de saúde federais estão paralisadas, segundo o Sindsprev: os hospitais Cardoso Fontes, dos Servidores do Estado, Ipanema, Lagoa e a Policlínica Piquet Carneiro. O Hospital Federal do Andaraí funciona normalmente. A assessoria de imprensa do Into nega que o atendimento na unidade tenha sido interrompido. A assessoria do Instituto Nacional de Cardiologia informou que a unidade não se pronuncia sobre o tema.

O Ministério da Saúde, responsável pelas demais unidades, afirma que os hospitais de Bonsucesso e dos Servidores funcionam normalmente. "No Hospital Cardoso Fontes permanece a interrupção no serviço de alguns ambulatórios", mas "os atendimentos em oncologia, imunodeficiência, odontologia e nefrologia estão sendo realizados normalmente", afirma a Pasta. No Hospital Federal de Ipanema o atendimento aos pacientes agendados é normal e só foi interrompida a marcação de novas consultas, diz o Ministério, e no Hospital Federal da Lagoa "apenas algumas cirurgias de menor complexidade foram suspensas".

A greve nacional dos servidores federais começou em 18 de junho e atinge oito Estados. No Rio de Janeiro a paralisação teve início em 27 de junho e aderiram outros setores, como universidades, colégios técnicos e o Pedro II. Entre as reivindicações estão reajuste de 22,08%, jornada de 30 horas sem redução salarial, incorporação das gratificações e reajuste dos benefícios. As negociações estão suspensas.