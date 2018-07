Hospital de Boston realiza segundo transplante de face nos EUA

Um hospital da cidade americana de Boston realizou o segundo transplante de face da história do país, informou nesta sexta-feira, 10, o Harvard Brigham and Women's Hospital. Uma equipe multidisciplinar de médicos dirigida pelo cirurgião plástico Bohdan Pomahac realizou na quinta-feira a cirurgia em um homem que sofreu ferimentos no rosto após uma queda. Em uma intervenção que durou 17 horas, os médicos transplantaram o nariz, a língua, o lábio superior, parte da pele, alguns músculos e nervos, num procedimento que pretende devolver mobilidade e sensibilidade ao rosto do paciente. O hospital não revelou o nome e a idade do homem, já que ele quer permanecer no anonimato. Segundo um comunicado divulgado pelo hospital, o enxerto foi feito com o rosto de um cadáver obtido por meio do Banco de Órgãos da Nova Inglaterra após autorização da família do doador. "Os avanços nos transplantes só ocorrem quando há pessoas e famílias que são capazes de deixar para trás suas próprias circunstâncias trágicas e aceitam a doação", disse o vice-presidente do Banco de Órgãos de Nova Inglaterra, Kevin O'Connor, em comunicado. O primeiro transplante de face nos Estados Unidos foi feito em dezembro na Clínica Cleveland, no estado de Ohio, ao leste do país. Os cirurgiões substituíram 80% do rosto de uma mulher que não quis divulgar o motivo das graves lesões que sofria, em operação que durou 22 horas. A cirurgia pioneira foi realizada na França há quatro anos em Isabelle Dinoire, uma mulher que foi atacada por seu cachorro.