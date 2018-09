Hospital de campanha começa a operar amanhã em PE

O centro médico terá capacidade de realizar 200 atendimentos por dia e vai contar com uma equipe de 45 profissionais, dos quais 16 deles são médicos. Já o hospital do Exército deve atender pacientes em Palmares dentro de uma semana, estima o governo.

Na manhã de hoje, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, que chegou ao Estado ontem, sobrevoou a cidade de Palmares ao lado do governador Eduardo Campos (PSB). Jobim afirmou que as Forças Armadas darão total apoio nos trabalhos de emergência e de reconstrução das cidades e colocou à disposição do governo todo o efetivo do Comando Militar do Nordeste, composto por cerca de mil homens.

Cancelamento do feriado

Em razão das enchentes provocadas pelas chuvas nos últimos dias, Eduardo Campos vai decretar hoje o cancelamento do feriado prolongado para os servidores estaduais. Inicialmente seriam cinco dias de folga.

Será cancelado o feriado desta quarta-feira e a abertura do expediente amanhã para os cargos comissionados das secretarias envolvidas nos trabalhos de reconstrução das cidades afetadas pelas cheias será das 13 horas às 18 horas. Na sexta-feira, o expediente será das 7 horas às 10 horas.

Segundo o governo, Campos não quer que o feriadão "esfrie" o trabalho dos engajados no mutirão. "Temos muito trabalho a fazer, e as equipes que estão na rua precisam de retaguarda." Todos os gabinetes de secretarias também estarão funcionando no período.