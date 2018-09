Hospital de Campanha em SC começa a atender amanhã O Hospital de Campanha, montado próximo ao aeroporto de Itajaí, em Santa Catarina, para atender as vítimas das enchentes, começará a atender às 8 horas de amanhã. De acordo com nota divulgada pela Defesa Civil do Estado, o atendimento será exclusivo às pessoas encaminhadas pelos centros de triagem dos municípios atingidos. Cerca de 80 profissionais da Força Aérea Brasileira, incluindo 40 médicos, chegaram ontem a Itajaí para trabalhar no atendimento. O Hospital de Campanha está instalado no pátio do Posto Santa Rosa, localizado no cruzamento entre a BR-101 e a Rodovia Jorge Lacerda, no trevo de acesso a Itajaí. Com quase 50 tendas e 30 leitos, o hospital terá capacidade para atender até 400 pessoas por dia. A estrutura oferecerá posto de triagem e um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o que permitirá a realização de consultas médicas e odontológicas, cirurgias e atendimentos emergenciais, ou, ainda, o encaminhamento para outras unidades hospitalares. O expediente será das 8 horas às 16 horas enquanto houver necessidade de reforço hospitalar na região mais atingida pelas cheias.