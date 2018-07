Hospital de MG suspeita de doença da vaca louca São Pualo, 6 - A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais acompanha o caso de um paciente internado no hospital particular Madre Teresa, em Belo Horizonte, que apresenta sintomas parecidos com os da versão humana da síndrome da vaca louca. O secretário Antônio Jorge de Souza disse que o governo ficou sabendo do caso na segunda-feira. O paciente, um homem de 63 anos, está internado desde janeiro.