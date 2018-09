Hospital de SP atrasa quase 5 horas refeições pacientes Pacientes do Hospital do Servidor Público Estadual, no Ibirapuera, zona sul de São Paulo, receberam almoço só as 16 horas de ontem - com quase cinco horas de atraso. E a demora para o jantar foi de duas horas. Para tapear o estômago dos mais de 600 internados, os funcionários distribuíram bolachas, gelatinas e chá por volta do meio-dia. Mas à medida que o dia avançava, os ânimos entre os doentes e acompanhantes ficavam cada vez mais tensos. Ao todo são servidas 6 mil refeições por dia no local. Todas atrasaram. O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe), que administra o hospital, informou que o problema com a alimentação foi responsabilidade da empresa contratada pelo serviço, a De Nadai Alimentação e Serviços Ltda. Em nota, informou que ?considera o ocorrido inaceitável e já cobrou providências da empresa para que essa situação não se repita?. O problema com as refeições começou no fim de semana. Os pacientes reclamaram que a comida estava azeda. O Iamspe confirma ter recebido as reclamações e informou que a comida supostamente estragada foi substituída. Mesmo com a substituição muitos pacientes preferiram comer comida trazida pelas famílias. As informações são do Jornal da Tarde.