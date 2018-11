Hospital desaba e 6 bebês são transferidos Seis bebês internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, além de uma gestante, foram retirados ontem às pressas do Hospital Municipal Jesus José e Maria, em Guarulhos, na Grande São Paulo, depois que uma parte do prédio anexo desabou. Nem os pacientes nem os profissionais de saúde ficaram feridos. As causas do desabamento ainda estão sendo investigadas. Os sete pacientes foram transportados para outras unidades de saúde da cidade.