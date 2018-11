Hospital desaba e obriga transferência de 7 bebês na UTI

Os bebês e a gestante estavam internados no prédio principal e, por precaução, foram transferidos aos hospitais da Criança e Pimentas/Bonsucesso. Segundo o Corpo de Bombeiros, a Prefeitura de Guarulhos se comprometeu a providenciar um contêiner com gerador para dar suporte às atividades do hospital. Os pacientes fora de risco foram mantidos no Jesus José e Maria, com apoio de enfermeiras.

Das 14 salas do prédio auxiliar, quatro vieram abaixo por volta das 23h20, supostamente por uma erosão no terreno do hospital - as causas ainda serão investigadas. "Houve um colapso da estrutura do prédio, comprometendo a cabine primária de energia do hospital", explicou o capitão dos bombeiros.