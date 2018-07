Hospital diz que bebê morto em creche tinha meningite Um exame realizado pelo Hospital Nipo-Brasileiro no bebê Gabriel Santos Ribeira, de sete meses, que morreu em uma creche na zona norte de São Paulo, comprovou que ele tinha meningite viral. De acordo com nota divulgada pelo hospital, após a constatação da doença, na terça-feira da semana passada, os pais foram notificados e um comunicado foi emitido ao Sistema Único de Vigilância Sanitária de Vila Mariana, já que a patologia é de notificação compulsória. Ainda segundo o comunicado do Hospital Nipo-Brasileiro, só o laudo necroscópico do Instituto Médico-Legal (IML) deverá esclarecer se a morte do bebê foi influenciada pela meningite.