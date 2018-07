Hospital diz que Chico Anysio reage bem após cirurgia O humorista Chico Anysio, de 80 anos, responde bem à traqueostomia (procedimento cirúrgico no pescoço), feita na última sexta-feira, e precisa cada vez menos do respirador. De acordo com boletim do Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, ele permanece no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade. A sedação está sendo reduzida diariamente e o processo de retirada do respirador continua. Ainda não há previsão de alta. O humorista foi internado na unidade em 22 de dezembro do ano passado.