Hospital é condenado a indenizar para-atleta

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, O Estado de S.Paulo

A decisão do juiz substituto Luís Gonçalves Cunha Júnior, da 8.ª Vara Cível de Rio Preto, estabeleceu o pagamento de R$ 81.750 por danos morais e R$ 27.250 por danos materiais.

À época, Santos tinha 25 anos, praticava halterofilismo e era instrutor em uma academia de ginástica. Em maio de 2005, ia a uma chácara, de moto, quando bateu num carro. Após ser socorrido, esperou quatro horas pelo atendimento de um corte no joelho e uma fratura na perna esquerda. "Cheguei na manhã de sábado. À tarde, fecharam o corte no joelho. Mas era necessária uma cirurgia, só feita na manhã de segunda-feira, depois de minha família implorar muito, porque a lesão já exalava mau cheiro", lembra.

Segundo a perícia, a assepsia não foi adequada e os médicos demoraram para fazer a cirurgia. Além disso, retardaram o tratamento com antibióticos, contribuindo para a amputação do membro inferior.

"Se eu ficasse mais três horas sem atendimento, teria morrido, porque a infecção já estava atingindo outros órgãos, como os rins", contou o para-atleta.

A sentença não agradou Santos e sua advogada, Nelci Silva. "Ficou comprovado que houve negligência completa. Meu cliente estava no auge da capacidade física e profissional e depois disso, sua vida praticamente parou. Vamos recorrer", explicou.

A defesa pedia R$ 300 mil. "Fiquei muito decepcionado. Nada me trará a perna de volta, mas o problema é que com esse valor não compro nem uma prótese de qualidade", disse Santos, ligado ao Clube dos Amigos do Deficiente, de Rio Preto.

O Hospital de Base informou, por meio de sua assessoria, que vai recorrer da sentença. / CHICO SIQUEIRA, ESPECIAL PARA O ESTADO