Hospital em Campinas volta a fazer ressonância

A empresa Ressonância Magnética Campinas, que funciona dentro do hospital, voltará a usar três máquinas que estavam inoperantes desde 28 de fevereiro, quando as vítimas morreram, após exames de ressonância magnética no crânio, com uso de contraste (composto usado para melhorar a qualidade das imagens).

Apesar da autorização, o Hospital Vera Cruz não poderá usar contraste - as bombas que fazem a injeção da substância continuam interditadas. Segundo a secretaria, os pacientes não correm riscos ao se submeterem ao exame.