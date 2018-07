Hospital em MS autoriza presença de curandeiros A medicina dos ''brancos'' recebeu ajuda hoje de curandeiros da etnia guarani-caiuá para salvar Thiely, uma índia de 8 anos. Ela está internada no setor de isolamento do Hospital Regional de Campo Grande para amputar uma das pernas. "(Ela) Está com câncer que iniciou no joelho e já inutilizou todo o fêmur", explica o oncologista pediatra, Marcelo de Souza, 43 anos.