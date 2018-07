Hospital em SP examina suspeita de gripe suína no País O Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, confirmou hoje a ocorrência da suspeita do primeiro caso de gripe suína no Brasil. Um mexicano com cerca de 30 anos deu entrada ontem no hospital com alguns dos sintomas da doença, segundo o médico do Instituto, Edmilson Calore, que examinou a pessoa hoje. "O paciente apresenta um quadro gripal, mas os exames radiológicos do tórax não sinalizaram algo mais grave. Provavelmente este paciente não está com a gripe suína", explicou o especialista.