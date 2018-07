Hospital Emílio Ribas, em SP, inaugura novo ambulatório A partir de amanhã, com a inauguração do novo ambulatório e centro de teste rápido de HIV do Hospital Emílio Ribas, na capital, o número de consultas mensais realizadas no local aumentará 67%, passando de 3 mil para 5 mil. A previsão também é de que se passe de 199 para 300 leitos. Segundo dados do hospital, quase 70% dos pacientes atendidos ali têm HIV - a outra parte corresponde a pessoas com outras doenças infectocontagiosas. O ambulatório custou R$ 6 milhões.