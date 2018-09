Hospital Interlagos interdita elevador após acidente

De acordo com informações da direção do hospital, o elevador em questão passou por uma ampla reforma no início deste ano, incluindo troca de motor, cabine e assoalho. O equipamento passa por manutenção mensal ou sempre que necessário, pela empresa contratada.

Ainda segundo a nota da secretaria, por volta de 22 horas de ontem, o elevador parou e os funcionários do setor de manutenção do hospital foram acionados para retirar as pessoas que estavam dentro da cabine. Ao verificar a parte inferior do equipamento, os funcionários da empresa encontraram o corpo da visitante. Um médico do hospital desceu ao fosso e constatou o óbito.

A polícia acredita que ela tenha caído do 1º andar do prédio, quando a porta do elevador abriu sem que ele estivesse parado na altura do piso. Ela não viu e acabou caindo. Havia cerca de 20 centímetros de água no fundo do fosso, o que pode ter contribuído para a morte. O hospital registrou boletim de ocorrência no 98º DP, no Jardim Miriam, zona sul da capital.