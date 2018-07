Hospital manterá acusadas de morte de universitária A direção do Hospital de Base (HB), de São José do Rio Preto, decidiu manter nas mesmas atividades as hematologistas Flávia Leite de Souza e Érika Rodrigues Pontes, a enfermeira Ana Carolina Roma e a auxiliar de enfermagem Mirela dos Santos Pimenta, acusadas de cometer erros que causaram a morte da universitária Luana Neves Ribeiro, de 21 anos. A moça morreu no dia 4 de julho quando passava por procedimento para doação de medula no HB. As médicas foram denunciadas pelo MP por homicídio culposo e as enfermeiras por omissão de socorro. Apesar disso, segundo o HB, elas continuarão em suas atividades "por serem profissionais credenciados para executá-las e essenciais para o funcionamento do serviço", diz nota divulgada pelo hospital, que também decidiu manter em funcionamento o Serviço de Transplante de Medula Óssea, cujos protocolos de atendimento serão avaliados.