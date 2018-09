Hospital nega erro em operação no joelho de jovem

Segundo boletim de ocorrência, a paciente disse que passou pela cirurgia na segunda-feira. Ela informou que deu entrada no centro cirúrgico para colocar um pino no joelho direito, mas a operação foi realizada no joelho esquerdo. Tatiane precisava passar pela intervenção por causa de uma queda que sofreu no ano passado.

Segundo o hospital, exames clínicos e tomográficos apresentaram o mesmo problema nos dois joelhos. De acordo com a nota, "a decisão para a cirurgia foi compartilhada com a paciente que, como a mesma declarou, teve ciência dos procedimentos agendados". O caso foi registrado por familiares da vítima na Delegacia Seccional do Guarujá e também será submetido ao Conselho de Ética Médica do hospital.