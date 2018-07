Hospital no Rio deixa de atender emergências

A chefia de cirurgia vascular do hospital suspendeu os transplantes renais aos entre sextas e domingos por falta de equipe. A Polícia Federal instaurou inquérito para apurar possível mau uso de verba pública nas obras no setor de emergência do hospital.

O fechamento temporário da emergência - conhecida como emergência de lata -, foi decidido em reunião entre médicos do HFB, Conselho Regional de Medicina do Estado (Cremerj) e do Sindicato dos Médicos. O atendimento será retomado depois que a emergência estiver em "condições de receber pacientes de forma digna", informou o Cremerj em nota.

"O hospital está morto. Faltam insumos, medicamentos. As condições estão insalubres para médicos e pacientes", informou o diretor do Sindicato dos Médicos, Júlio Noronha.

A situação se agravou com uma pane no sistema de troca de ar na emergência. Apesar de alertas da Divisão de Engenharia para o risco de contaminação, o setor foi mantido em funcionamento.

A direção do hospital informou que não sabia da decisão dos médicos de interromper o atendimento.