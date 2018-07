Hospital passa por vistoria e cancela 22 cirurgias

Uma equipe composta por dois engenheiros do Programa de Pós-Graduação de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ) finalizou a vistoria nas instalações e, até o final desta terça-feira, enviará laudo técnico. Em reunião com a Direção Geral e a equipe técnica de Engenharia do hospital, porém, os especialistas adiantaram que não existem evidências de lesões estruturais e que não há motivo para descontinuidade da rotina de funcionamento do hospital.

As informações confirmaram as conclusões de laudo anterior emitido em junho deste ano. Segundo os engenheiros, a presença de resíduos no Centro Cirúrgico se deve à movimentação da junta de dilatação, consequência de uma obra de reforço em curso no local, e das variações de temperatura.

Paralelamente uma equipe técnica da Defesa Civil e outra do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ) também realizaram vistorias no hospital. Segundo a assessoria de imprensa da unidade de saúde, ambas confirmaram a ausência de risco.