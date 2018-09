Hospital público que atende 3 mil pessoas por dia está à beira do caos O Hospital Regional de Sorocaba, que atende por dia 3 mil pacientes de 48 cidades, está à beira do caos. Doentes esperam vagas por semanas em macas nos corredores. Há falta de higiene e as instalações estão deterioradas. E falta material básico no centro cirúrgico de ortopedia, o que gera adiamento de cirurgias.