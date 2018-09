Hospital recebe corpos de 37 manifestantes na Síria

Forças de segurança abriram fogo contra centenas de jovens na entrada para Deraa na tarde de quarta-feira, segundo testemunhas, em uma escalada dramática dos protestos que deixaram ao menos 44 civis mortos desde sexta-feira.

Cerca de 20 mil pessoas marcharam nesta quinta-feira nos funerais para nove dos mortos, gritando slogans de liberdade e negando informações oficiais de que infiltrados e "gangues armadas" foram responsáveis pelas mortes e a violência em Deraa.

"O sangue dos mártires não será derramado em vão!", gritavam no cemitério no sul de Deraa.

Enquanto soldados sírios armados com fuzis AK-47s rondavam as ruas da cidade, moradores esvaziavam as prateleiras de lojas de produtos básicos e disseram temer que o governo do presidente Bahsar al-Assad esteja decidido a reprimir a revolta com força.

Assad é um aliado próximo do Irã, país que é uma peça-chave no governo do vizinho Líbano e que apoia grupos militantes contrários a Israel. Ele rejeitou demandas crescentes pela reforma na Síria, um país de 20 milhões de pessoas governado pelo Partido Baath desde um golpe em 1963.

(Reportagem de Suleiman al-Khalidi)