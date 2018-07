Hospital recruta voluntários para testar droga contra HIV

Poderão participar do estudo pacientes com HIV, maiores de 18 anos, e que apresentam multiplicação do vírus HIV, mesmo com o uso correto dos medicamentos convencionais. Ou seja, que apresentam resistência do vírus HIV aos atuais antirretrovirais, e que ainda não usaram medicamentos inibidores da integrase, como o Raltegravir.

As vagas são limitadas. Os pacientes interessados devem levar exames recentes e procurar a equipe do "hospital-dia" do Emílio Ribas, no 2º andar da unidade, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Mais informações pode ser obtidas pelos telefones (11) 3896-1285; 3896-1213; 3085-7059. O hospital estadual Emílio Ribas fica na avenida Dr. Arnaldo, 165, Cerqueira César, zona oeste da capital paulista.