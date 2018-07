Hospital terá que indenizar casal por morte de bebê A Justiça do Rio de Janeiro condenou hoje a Associação de Caridade Hospital de Nova Iguaçu a pagar a quantia de R$ 102 mil, a título de danos morais, a um casal pela morte do seu bebê. Segundo relato da mãe do bebê, Rosilene Penna, em 2005, foi submetida ao parto do seu primeiro filho no hospital. No dia seguinte, ela teve alta e seguiu para sua residência.