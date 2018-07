Hospital vai apurar mortes de pacientes no PR A médica Virgínia Soares de Souza, que trabalha na UTI do Hospital Evangélico, em Curitiba, foi presa na manhã de terça-feira durante uma operação do Núcleo de Repressão aos Crimes Contra a Saúde (Nucrisa) na entidade. Ela é suspeita, segundo fontes ligadas à polícia, de ter praticado eutanásia (indução à morte de pacientes com consentimento, mas que é crime no Brasil) e estava sendo investigada havia um ano com outro grupo de profissionais. Logo após seu depoimento, foi levada para o centro de triagem na capital paranaense. Cerca de 20 pessoas que atuam ou trabalharam na UTI também estão sendo ouvidas pela Nucrisa.