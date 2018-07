Hospital vai tirar Chico Anysio do respirador

O humorista Chico Anysio, de 80 anos, segue internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro e seu estado ainda demanda atenção.

Segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 2, os médicos aguardam a sedação diminuir para iniciar a retirada do respirador automático. O paciente respira com a ajuda de aparelhos e não há previsão de alta. O humorista foi internado no dia 22 de dezembro de 2011 com febre, causada por uma pneumonia.

No início do ano passado, o humorista chegou a ficar internado por três meses devido a problemas cardiorrespiratórios. Em novembro, ele voltou ao hospital, por um período curto, com dores nas costas.