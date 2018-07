Hotéis de luxo apostam em programas VIP para crianças

Hotéis de luxo em várias partes do mundo estão apostando em serviços e programas criados especialmente para crianças, em uma tentativa de atrair novos clientes e agradar os antigos.

No ultraluxuoso Ritz de Londres, jovens com menos de 16 anos recebem roupões, pantufas e cosméticos especiais e tem acesso a uma conciérge exclusiva para adolescentes, com a tarefa de transformar cada desejo dos hóspedes em realidade.

Basta mostrar o cartão de "Very Special Kid" (Criança Muito Especial), e os funcionários trazem presentinhos, sorvete e biscoitos com leite na hora de ir dormir.

Tudo isso faz parte de uma tendência. Muitos outros hotéis, incluindo os das redes Ritz-Carlton, Omni e Trump, já perceberam que o mercado infantil está crescendo e se tornando cada vez mais importante para o setor.

'Aproximação familiar'

Muitas famílias vêm optando por ofertas como o Kidz @ The Ritz, em que todos dividem uma pequena suíte ou dois quartos interligados, por preços em torno de 600 libras por noite (R$ 1,6 mil).

Alternativas incluem o programa Princesa por um Dia no salão de beleza do Ritz, que custa 225 libras (R$ 615), e é vendido como "um momento especial para mães e filhas".

O serviço inclui corte de cabelo e penteado para as duas, seguido por manicure para as meninas e pedicure para as mães, e champagne ou coquetel de frutas no Rivoli Bar. Elas também têm a opção de se arrumar para um chá da tarde no Palm Court, onde vestimenta formal é uma exigência.

Um programa para pais e filhos com direito a passeio no Rolls-Royce Phantom do Ritz também será oferecido em breve, tanto para visitantes, como para hóspedes. Tudo planejado para atrair pais que querem passar tempo com os filhos.

Só que, em vez de se ajoelhar no chão para brincar de Lego, esses pais dão aos pequenos uma ideia do estilo de vida que eles levam.

Roteiro sob medida no Athenaeum

Não muito longe do Ritz fica o Athenaeum, um hotel de luxo tradicional, que vê mais de mil crianças passarem por suas portas a cada verão.

Com seus 111 quartos, 12 suítes e 18 apartamentos, o Athenaeum recebeu o prêmio de Melhor Hotel para Famílias na Grã-Bretanha da Junior Magazine Design Awards 2011.

Aqui, as crianças não precisam nem estalar os dedos para conseguir o que querem durante sua estadia.

Uma conciérge dedicada aos jovens manda formulários para as famílias para conhecer as crianças antes mesmo de elas chegarem ao hotel.

Com base nas respostas, ela prepara os lanches e bebidas favoritos dos jovens, além de garantir que as revistas e músicas de que eles gostam estejam à sua espera.

Além disso, cada família recebe itinerários feitos sob medida, completos com a possibilidade de soltar pipa, andar de bicicleta ou alimentar os pássaros no Green Park.

"Há histórias ótimas sobre pessoas que ficaram em hotéis incríveis na infância e que sempre voltam depois de adultos, então você está gerando negócios para o futuro", diz o gerente-geral do Athenaeum, Simon Wakefield.

"Mas é mais que isso. É uma questão de realmente cuidar delas, permitindo que os pais não precisem se estressar em relação ao que os filhos vão fazer."

Outra geração

Também há um terceiro grupo de consumidores satisfeito com a tendência, além de pais e filhos.

Os avós muitas vezes pagam a conta, como uma maneira de passar tempo com os herdeiros sem sacrificar o conforto, segundo uma pesquisa feita pela empresa Euromonitor.

"A tendência de viagens com várias gerações indica que as famílias precisam ir para lugares que atendam as necessidades de todos, incluindo avós, pais e crianças", diz o analista de pesquisa Janaki Padmanabhan.

"Mais e mais hotéis perceberam que podem melhorar suas taxas de ocupação atendendo às famílias."

A mãe e blogueira britânica Linda Aitchinson, fundadora do site havealovelytime.com, diz que coisas simples, como um banquinho no banheiro, que ajude as crianças a alcançar a pia, ou copos de plástico em vez de vidro, já são muito úteis para famílias em hotéis.

"Minhas meninas certamente adorariam fingir ser adultas", diz ela.

"Mas acho que Spa e tratamentos de beleza são completamente desnecessários. Isso é feito para relaxar adultos e as crianças não precisam disso."

"Também não quero que meus filhos achem que os adultos têm de servi-los o tempo todo. Eles já acham que é para isso que os pais servem..."